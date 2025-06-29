В Украину идет жара до +35: прогноз погоды на первую неделю июля

Последний день июня будет теплым и солнечным. Небольшие дожди возможны лишь в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Температура воздуха:

на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +13 +16 градусов;

на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +15 +17;

в центре: днем +23 +26, ночью +14 +20 градусов;

на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +14 +18;

на западе: днем +23 +29, ночью +14 +16 градусов.

Первый день июля тоже будет солнечным и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

на севере: днем +19 +23 градуса, ночью +12 +15 градусов;

на востоке: днем +21 +28 градусов, ночью +12 +16;

в центре: днем +23 +26, ночью +12 +17 градусов;

на юге: днем +26 +28 градусов, ночью +14 +17;

на западе: днем +21 +29, ночью +10 +13 градусов.

В среду, 2 июля, в Украину придет жара. По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится.

Температура воздуха:

на севере: днем +23 +27 градусов, ночью +12 +15 градусов;

на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +13 +16;

в центре: днем +25 +28, ночью +12 +16 градусов;

на юге: днем +26 +30 градусов, ночью +15 +18;

на западе: днем +26 +31, ночью +11 +14 градусов.

Уже в четверг, 3 июля, в Украине ожидается жара до +35 градусов. Однако не во всех регионах.

Температура воздуха:

на севере: днем +27 +31 градус, ночью +14 +18 градусов;

на востоке: днем +27 +32 градуса, ночью +14 +18;

в центре: днем +29 +32, ночью +15 +17 градусов;

на юге: днем +30 +35 градусов, ночью +17 +21;

на западе: днем +29 +34, ночью +13 +17 градусов.

В пятницу, 4 июля, дождей следует ожидать на западе Украины. Осадки подмочат Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Температура воздуха: