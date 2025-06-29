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В Украину идет жара до +35: прогноз погоды на первую неделю июля

Фото: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Последние дни июня и начало июля принесут Украине теплую солнечную погоду - местами до +35 градусов. Дожди обойдут стороной почти все регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Последний день июня будет теплым и солнечным. Небольшие дожди возможны лишь в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +13 +16 градусов;
  • на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +15 +17;
  • в центре: днем +23 +26, ночью +14 +20 градусов;
  • на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +14 +18;
  • на западе: днем +23 +29, ночью +14 +16 градусов.

Первый день июля тоже будет солнечным и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +19 +23 градуса, ночью +12 +15 градусов;
  • на востоке: днем +21 +28 градусов, ночью +12 +16;
  • в центре: днем +23 +26, ночью +12 +17 градусов;
  • на юге: днем +26 +28 градусов, ночью +14 +17;
  • на западе: днем +21 +29, ночью +10 +13 градусов.

В среду, 2 июля, в Украину придет жара. По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +27 градусов, ночью +12 +15 градусов;
  • на востоке: днем +22 +27 градусов, ночью +13 +16;
  • в центре: днем +25 +28, ночью +12 +16 градусов;
  • на юге: днем +26 +30 градусов, ночью +15 +18;
  • на западе: днем +26 +31, ночью +11 +14 градусов.

Уже в четверг, 3 июля, в Украине ожидается жара до +35 градусов. Однако не во всех регионах.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +27 +31 градус, ночью +14 +18 градусов;
  • на востоке: днем +27 +32 градуса, ночью +14 +18;
  • в центре: днем +29 +32, ночью +15 +17 градусов;
  • на юге: днем +30 +35 градусов, ночью +17 +21;
  • на западе: днем +29 +34, ночью +13 +17 градусов.

 

В пятницу, 4 июля, дождей следует ожидать на западе Украины. Осадки подмочат Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Температура воздуха:

  • на севере: днем ​​+27 +31 градус, ночью +16 +20 градусов;
  • на востоке: днем ​​+27 +32 градуса, ночью +16 +19;
  • в центре: днем ​​+30 +34, ночью +17 +20 градусов;
  • на юге: днем ​​+29 +33 градуса, ночью +17+21;
  • на западе: днем ​​+29 +35, ночью +16 +19 градусов.

 

Напомним, ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война изменила экосистему в Черном море.

Ранее мы писали, что из-за глобального потепления уровень воды в Черном море может вырасти на 30-50 сантиметров.

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