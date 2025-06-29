В Украину идет жара до +35: прогноз погоды на первую неделю июля

Последние дни июня и начало июля принесут Украине теплую солнечную погоду - местами до +35 градусов. Дожди обойдут стороной почти все регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Последний день июня будет теплым и солнечным. Небольшие дожди возможны лишь в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Температура воздуха:
Первый день июля тоже будет солнечным и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
В среду, 2 июля, в Украину придет жара. По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится.
Температура воздуха:
Уже в четверг, 3 июля, в Украине ожидается жара до +35 градусов. Однако не во всех регионах.
Температура воздуха:
В пятницу, 4 июля, дождей следует ожидать на западе Украины. Осадки подмочат Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.
Температура воздуха:
Напомним, ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война изменила экосистему в Черном море.
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