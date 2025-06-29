В Україну йде спека до +35: прогноз погоди на перший тиждень липня
Останні дні червня та початок липня принесуть Україні теплу сонячну погоду - місцями до +35 градусів. Дощі оминуть майже всі регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Останній день червня буде теплим та сонячним. Невеликі дощі можливі лише у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +13 +16 градусів;
- на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +15 +17;
- у центрі: вдень +23 +26, вночі +14 +20 градусів;
- на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +14 +18;
- на заході: вдень +23 +29, вночі +14 +16 градусів.
Перший день липня теж буде сонячним та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15 градусів;
- на сході: вдень +21 +28 градусів, вночі +12 +16;
- у центрі: вдень +23 +26, вночі +12 +17 градусів;
- на півдні: вдень +26 +28 градусів, вночі +14 +17;
- на заході: вдень +21 +29, вночі +10 +13 градусів.
У середу, 2 липня, в Україну прийде спека. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +23 +27 градусів, вночі +12 +15 градусів;
- на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +13 +16;
- у центрі: вдень +25 +28, вночі +12 +16 градусів;
- на півдні: вдень +26 +30 градусів, вночі +15 +18;
- на заході: вдень +26 +31, вночі +11 +14 градусів.
Вже у четвер, 3 липня, в Україні очікується спека до +35 градусів. Проте не у всіх регіонах.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +27 +31 градус, вночі +14 +18 градусів;
- на сході: вдень +27 +32 градуси, вночі +14 +18;
- у центрі: вдень +29 +32, вночі +15 +17 градусів;
- на півдні: вдень +30 +35 градусів, вночі +17 +21;
- на заході: вдень +29 +34, вночі +13 +17 градусів.
У п'ятницю, 4 липня, дощів варто очікувати на заході України. Опади підмочать Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +27 +31 градус, вночі +16 +20 градусів;
- на сході: вдень +27 +32 градуси, вночі +16 +19;
- у центрі: вдень +30 +34, вночі +17 +20 градусів;
- на півдні: вдень +29 +33 градуси, вночі +17 +21;
- на заході: вдень +29 +35, вночі +16 +19 градусів.
Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як війна змінила екосистему в Чорному морі.
Раніше ми писали, що через глобальне потепління рівень води у Чорному морі може зрости на 30-50 сантиметрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.