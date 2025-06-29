В Україну йде спека до +35: прогноз погоди на перший тиждень липня

Останні дні червня та початок липня принесуть Україні теплу сонячну погоду - місцями до +35 градусів. Дощі оминуть майже всі регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Останній день червня буде теплим та сонячним. Невеликі дощі можливі лише у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Температура повітря:

на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +13 +16 градусів;

на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +15 +17;

у центрі: вдень +23 +26, вночі +14 +20 градусів;

на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +14 +18;

на заході: вдень +23 +29, вночі +14 +16 градусів.

Перший день липня теж буде сонячним та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15 градусів;

на сході: вдень +21 +28 градусів, вночі +12 +16;

у центрі: вдень +23 +26, вночі +12 +17 градусів;

на півдні: вдень +26 +28 градусів, вночі +14 +17;

на заході: вдень +21 +29, вночі +10 +13 градусів.

У середу, 2 липня, в Україну прийде спека. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається.

Температура повітря:

на півночі: вдень +23 +27 градусів, вночі +12 +15 градусів;

на сході: вдень +22 +27 градусів, вночі +13 +16;

у центрі: вдень +25 +28, вночі +12 +16 градусів;

на півдні: вдень +26 +30 градусів, вночі +15 +18;

на заході: вдень +26 +31, вночі +11 +14 градусів.

Вже у четвер, 3 липня, в Україні очікується спека до +35 градусів. Проте не у всіх регіонах.

Температура повітря:

на півночі: вдень +27 +31 градус, вночі +14 +18 градусів;

на сході: вдень +27 +32 градуси, вночі +14 +18;

у центрі: вдень +29 +32, вночі +15 +17 градусів;

на півдні: вдень +30 +35 градусів, вночі +17 +21;

на заході: вдень +29 +34, вночі +13 +17 градусів.

У п'ятницю, 4 липня, дощів варто очікувати на заході України. Опади підмочать Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.

Температура повітря: