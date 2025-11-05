В Україну йде серйозне похолодання: коли очікувати зниження температури

Найнижча температура вдень очікується у західних областях - від +8 до +11 градусів, а найвища - на півдні, де повітря прогріється до +17 градусів°.

На решті території протягом дня прогнозують +14 градусів. Опадів майже не буде - більшу частину країни визначатиме антициклональне поле.

Дощі можливі лише на заході та півдні

Невеликі дощі можливі у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській областях, а також уночі на Житомирщині. В інших регіонах буде сухо.

У Києві 5 листопада без опадів, очікується легке потепління порівняно з попередніми днями.

Серйозне похолодання прийде вже за кілька днів

За прогнозом Діденко, найближчим часом в Україні збережеться помірно тепла погода, проте ненадовго.

Уже з 11-12 листопада очікується помітне зниження температури майже в усіх областях.