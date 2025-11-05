RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идет серьезное похолодание: когда ожидать снижения температуры

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 5 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 5 ноября, в Украине будет преобладать сухая и умеренно теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Самая низкая температура днем ожидается в западных областях - от +8 до +11 градусов, а самая высокая - на юге, где воздух прогреется до +17 градусов°.

На остальной территории в течение дня прогнозируют +14 градусов. Осадков почти не будет - большую часть страны будет определять антициклональное поле.

Дожди возможны только на западе и юге

Небольшие дожди возможны в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях, а также ночью на Житомирщине. В других регионах будет сухо.

В Киеве 5 ноября без осадков, ожидается легкое потепление по сравнению с предыдущими днями.

Серьезное похолодание придет уже через несколько дней

По прогнозу Диденко, в ближайшее время в Украине сохранится умеренно теплая погода, однако ненадолго.

Уже с 11-12 ноября ожидается заметное снижение температуры почти во всех областях.

 

Ранее Диденко сообщала, что 4 и 5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, а уже с 11-12 ноября придет ощутимое похолодание - ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем составит от +2 до +8 градусов.

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Подробно о том, какой будет погода в Украине на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

