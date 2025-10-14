UA

В Україну йде різке похолодання та дощі: синоптики попередили про зміну погоди 14 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 14 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні минулої ночі прогнозувалось похолодання. Температура повітря коливалась від +2 до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні вдень очікується від +6 до +10 градусів, у центральних і східних областях - від +8 до +12 градусів, а на півдні - до +16 градусів.

У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, лише південна частина країни залишиться без опадів. На півночі можливі помірні дощі.

У Києві 14 жовтня буде хмарно з невеликим дощем, вночі від +2 до +4 градусів, вдень - близько +8 градусів.

Варто нагадати, що раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили мешканців деяких областей про небезпечні метеорологічні явища - нічні заморозки найближчими ночами.

