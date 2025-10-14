RU

Общество Образование

В Украину идет резкое похолодание и дожди: синоптики предупредили об изменении погоды 14 октября

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 14 октября
Автор: Наталья Кава

В Украине минувшей ночью прогнозировалось похолодание. Температура воздуха колебалась от +2 до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Сегодня днем ожидается от +6 до +10 градусов, в центральных и восточных областях - от +8 до +12 градусов, а на юге - до +16 градусов.

В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, лишь южная часть страны останется без осадков. На севере возможны умеренные дожди.

В Киеве 14 октября будет облачно с небольшим дождем, ночью от +2 до +4 градусов, днем - около +8 градусов.

 

Стоит напомнить, что ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках в ближайшие ночи.

Погода в Украине