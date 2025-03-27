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В Україну йде різке похолодання: синоптик розповіла про погоду до кінця березня

Фото: синоптик дала прогноз на на 28-31 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 березня, в Україні буде ще тепло. Але найближчими днями очікується різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 28 березня, в Україні буде +12...+18, на півдні місцями до +20 градусів!" - розповіла вона.

Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів.

"Вітер буде східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20м/с!" - додала синоптик.

Погода у Києві завтра

У Києві 28 березня опадів не передбачається. Вночі буде прохолодно, +3...+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.

Різке похолодання та погода найближчими днями

До кінця березня в Україні погода буде наступною:

  • 29 березня вдень +12...+18 градусів;
  • 30 березня очікується різке похолодання на півночі, заході, у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Харківській - до +8...+13 градусів, на решті території в неділю ще буде тепло;
  • 31 березня знову потеплішає там, де було холодно;
  • 1 квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі.

Погода у другий місяць весни в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +10...+13 тепла. Це на +1,5...+2 градуси вище за норму.

Зазначимо, що раніше синоптики вже попереджали про похолодання в Україні. Раніше, щоправда, називали пізнішу дату. Так, передбачалося, що похолодання зайде в Україну з 6 квітня.

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