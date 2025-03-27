В Україну йде різке похолодання: синоптик розповіла про погоду до кінця березня

Завтра, 28 березня, в Україні буде ще тепло. Але найближчими днями очікується різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра, 28 березня, в Україні буде +12...+18, на півдні місцями до +20 градусів!" - розповіла вона.
Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів.
"Вітер буде східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20м/с!" - додала синоптик.
У Києві 28 березня опадів не передбачається. Вночі буде прохолодно, +3...+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.
До кінця березня в Україні погода буде наступною:
У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +10...+13 тепла. Це на +1,5...+2 градуси вище за норму.
Зазначимо, що раніше синоптики вже попереджали про похолодання в Україні. Раніше, щоправда, називали пізнішу дату. Так, передбачалося, що похолодання зайде в Україну з 6 квітня.
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