В Украину идет резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде до конца марта

"Завтра, 28 марта, в Украине будет +12...+18, на юге местами до +20 градусов!" - рассказала она.

Дожди вероятны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков.

"Ветер будет восточных направлений, умеренный, на западе и в южной части возможны порывы до 15-20м/с!" - добавила синоптик.

Погода в Киеве завтра

В Киеве 28 марта осадков не предвидится. Ночью будет прохладно, +3...+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

Резкое похолодание и погода в ближайшие дни

До конца марта в Украине погода будет следующей: