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В Украину идет резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде до конца марта

Украина, Четверг 27 марта 2025 12:42
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В Украину идет резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде до конца марта Фото: синоптик дала прогноз на на 28-31 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 марта, в Украине будет еще тепло. Но в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, 28 марта, в Украине будет +12...+18, на юге местами до +20 градусов!" - рассказала она.

Дожди вероятны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков.

"Ветер будет восточных направлений, умеренный, на западе и в южной части возможны порывы до 15-20м/с!" - добавила синоптик.

Погода в Киеве завтра

В Киеве 28 марта осадков не предвидится. Ночью будет прохладно, +3...+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

Резкое похолодание и погода в ближайшие дни

До конца марта в Украине погода будет следующей:

  • 29 марта днем днем +12...+18 градусов;
  • 30 марта ожидается резкое похолодание на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской - до +8...+13 градусов, на остальной территории в воскресенье еще будет тепло;
  • 31 марта снова потеплеет там, где было холодно;
  • 1 апреля снова похолодание на западе, севере и в центре.

Погода во второй месяц весны в Украине

В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +10...+13 тепла. Это на +1,5...+2 градусов выше нормы.

Отметим, что ранее синоптики уже предупреждали о похолодании в Украине. Ранее, правда, называлась более поздняя дата. Так, предполагалось, что похолодание зайдет в Украину с 6 апреля.

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