В Україну йде прохолода з Балтики: де чекати дощів і гроз 12 серпня

Погода 12 серпня по Україні

Мінлива хмарність без опадів утримається практично по всій території. Виняток - південний схід країни, де вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу і нестимуть прохолодне повітря. У більшості областей воно відчуватиметься однаково як вночі, так і вдень.

Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск інтенсивно зростатиме.

Фото: якою буде погода в Україні 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вдень повітря прогріється до - до +21...+26°. Найхолодніше буде на заході.

На півдні та сході країни збережеться тепло - вночі +18...+23°, вдень +28...+33°.

Погода на Київщині та в Києві

У Києві та області 12 серпня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

По області вдень +21...+26°. У столиці - близько +25.

Раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, що потужна хвиля спеки поступово відступає від України, а на зміну їй приходить атмосферний фронт з дощами й грозами.