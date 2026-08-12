В Украине идет прохлада из Балтики: где ждать дождей и гроз 12 августа

12 августа, большинство областей Украины наконец-то отдохнет от удушья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Облачно без осадков сохранится практически по всей территории. Исключение - юго-восток страны, где днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.
Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада и нести прохладный воздух. В большинстве областей оно будет ощущаться одинаково как ночью, так и днем.
Ветер северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
Днем воздух прогреется до - до +21...+26°. Холоднее всего будет на западе.
На юге и востоке страны сохранится тепло - ночью +18...+23°, днем +28...+33°.
В Киеве и области 12 августа также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
По области днем +21…+26°. В столице - около +25.
Ранее начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что мощная волна жары постепенно отступает от Украины , а на смену ей приходит атмосферный фронт с дождями и грозами.
По ее словам, уже на следующей неделе температура должна была стабилизироваться на уровне привычных для августа показателей.
Тем временем синоптикиня Наталья Диденко предупреждала, что значительную территорию страны вечером и ночью 11 августа могут накрыть кратковременные грозовые дожди.
Она добавляла, что уже со среды жара пойдет на убыль, а комфортная погода продержится несколько дней, прежде чем вернуться на выходные.