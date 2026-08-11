На Україну насуваються грозові дощі, спека відступає
Увечері 11 серпня, а також найближчої ночі значну територію України можуть накрити короткочасні грозові дощі.
Про це попередила українська синоптикиня Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Фейсбук.
За її словами, 12 серпня більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Його вплив уже можна відчути у західних регіонах.
Діденко прогнозує, що сьогоднішня спека піде на спад у середу, а температура знизиться до +21...+26 градусів.
Попри це, на півдні та південному сході все ще зберігатимуться +28...+31 градус.
"Сьогодні ввечері та найближчої ночі цей фронт зумовить короткі грозові дощі, проте завтра вдень повсюди в Україні - без істотних опадів", - наголосила синоптикиня.
Нетривалі грози зможуть вгамувати серпневу спеку на кілька діб (Фото: інфографіка РБК-Україна)
Що стосується ситуації в столиці, то там дощ можливий увечері 11 серпня, а також протягом ночі.
"Вдень 12 серпня, у середу, буде розкішна погода: очікується послаблення спеки до +23 градусів та сонечко з білими хмарками. Побуде з середи в Україні комфортна погода, з вихідних - спека відновиться", - попередила Діденко.
Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував на 11 серпня мінливу хмарність, а подекуди короткочасні дощі і грози.
Також нещодавно РБК-Україна дізнавалося, коли в Україні чекати на похолодання та чи повернеться сильна спека знову.
Окрім того, ми пояснювали, до чого варто готуватися українцям через глобальну зміну клімату