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На Україну насуваються грозові дощі, спека відступає

15:28 11.08.2026 Вт
2 хв
Які сюрпризи погоди очікувати найближчої доби?
aimg Юлія Капітонова
На Україну насуваються грозові дощі, спека відступає Фото: Спеку знову змінять грози (Getty Images)
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Увечері 11 серпня, а також найближчої ночі значну територію України можуть накрити короткочасні грозові дощі.

Про це попередила українська синоптикиня Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Фейсбук.

За її словами, 12 серпня більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Його вплив уже можна відчути у західних регіонах.

Діденко прогнозує, що сьогоднішня спека піде на спад у середу, а температура знизиться до +21...+26 градусів.

Попри це, на півдні та південному сході все ще зберігатимуться +28...+31 градус.

"Сьогодні ввечері та найближчої ночі цей фронт зумовить короткі грозові дощі, проте завтра вдень повсюди в Україні - без істотних опадів", - наголосила синоптикиня.

На Україну насуваються грозові дощі, спека відступає

Нетривалі грози зможуть вгамувати серпневу спеку на кілька діб (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Що стосується ситуації в столиці, то там дощ можливий увечері 11 серпня, а також протягом ночі.

"Вдень 12 серпня, у середу, буде розкішна погода: очікується послаблення спеки до +23 градусів та сонечко з білими хмарками. Побуде з середи в Україні комфортна погода, з вихідних - спека відновиться", - попередила Діденко.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував на 11 серпня мінливу хмарність, а подекуди короткочасні дощі і грози.

Також нещодавно РБК-Україна дізнавалося, коли в Україні чекати на похолодання та чи повернеться сильна спека знову.

Окрім того, ми пояснювали, до чого варто готуватися українцям через глобальну зміну клімату

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