В Україну йде потепління. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 24 лютого, в Україні буде морозно і майже без опадів. А найближчими днями потепліє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"24 лютого буде в Україні переважно сонячним, без істотних опадів. Лише в східних областях пройде невеликий сніг, та й той під кінець дня припинятиметься. Морози ще затримаються", - розповіла вона.
Протягом дня понеділка передбачається найтепліша погода у західних областях України, +2...+6 градусів.
"У більшості областей буде от -3...+2 градусів. Найхолоднішою поки що залишається східна частина, вдень -3..-7 градусів", - додала синоптик.
У Києві 24 лютого без опадів, вдень 0...-2 градусів. Але із 25-26 лютого морози послабшають, температура повітяря почне поступово підвищуватися.
"Схід ще побуде у морозах, там послаблення більш вірогідне під 1 березня", - зазначила Діденко.
Протягом цих вихідних в Україні зберігалася морозна погода. Однак, як і раніше уточнювали синоптики, пізніше синоптична ситуація змінюватиметься ближче до потепління в Україні.
Зокрема, 25 лютого, відбуватиметься зміна синоптичної ситуації. Але спочатку йдеться про підвищення температури повітря вдень, та ночі все одно ще будуть холодними.
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