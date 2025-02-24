В Украину идет потепление. Синоптик дала прогноз на сегодня

"24 февраля будет в Украине преимущественно солнечным, без существенных осадков. Лишь в восточных областях пройдет небольшой снег, да и тот под конец дня будет прекращаться. Морозы еще задержатся", - рассказала она.

В течение дня понедельника предполагается самая теплая погода в западных областях Украины, +2...+6 градусов.

"В большинстве областей будет от -3...+2 градусов. Самой холодной пока остается восточная часть, днем -3...-7 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве 24 февраля без осадков, днем 0...-2 градусов. Но с 25-26 февраля морозы ослабнут, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

"Восток еще побудет в морозах, там ослабление более вероятно под 1 марта", - отметила Диденко.