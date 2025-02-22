Синоптики назвали точну дату потепління в Україні: прогріє до +7

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли відійдуть морози й в Україну повернеться "плюс"

За словами експерта, впродовж поточних вихідних - суботи (22 лютого) й неділі (23 лютого) - в Україні зберігатиметься морозна погода.

Крім того, 23-24 лютого у східних областях місцями ймовірний невеликий сніг (з огляду на те, що там "буде атмосферний фронт прилягати зі сходу").

Проте вже починаючи з вівторка, 25 лютого, відбуватиметься зміна синоптичної ситуації.

"Посиляться процеси із заходу. Вітер якраз таки буде вже трохи змінюватися. Тому й температурні показники також підвищаться", - пояснила Птуха.

Вона уточнила, що спершу йдеться про підвищення температури повітря вдень, адже "повітряна маса так різко не зміниться" і ночі все одно ще будуть холодними.

"Ночі ще будуть залишатися, наприклад, 23-24 лютого - в межах 11-16 градусів морозу. Але в денні години у західних областях може бути вже від 0 до +5 градусів (у решті областей - від 1 до 6 градусів морозу)", - розповіла синоптик.

Впродовж вівторка (25 лютого) та середи (26 лютого), такі зміни, згідно з прогнозом, будуть більш відчутними. Погода залишатиметься переважно без опадів (лише на сході України 26 лютого може бути невеликий сніг).

Нічні температурні показники впродовж цих днів на більшості територій очікуються в межах 6-12 градусів морозу.

"Трохи прохолодніше впродовж першої половини тижня буде на сході - до 16 градусів морозу вночі може бути. Але в денні години вже також плюсова температура може бути - від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла", - повідомила Птуха.

У західних областях України вночі прогнозують від 1 до 7 градусів морозу, а вдень - від 1 до 7 градусів тепла.

"Більш плюсові температури", за словами синоптика, очікуються дещо пізніше - з суботи (1 березня) та неділі (2 березня).

У північних і західних областях наприкінці наступних вихідних може бути невеликий мокрий сніг із дощем (змішана фаза опадів).

"3 березня (у понеділок, - Ред.) в Україні без опадів. І подальше підвищення температури на 3-5 градусів", - підсумувала представниця УкрГМЦ.