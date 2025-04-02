В Україну йде похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

В Україну насувається похолодання. Окрім зниження теммператури очікується і сніг.
Поо це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", - розповіла вона.
За даними синоптика, почнеться похолодання 5 квітня та зайде на захід, північ, частину центра.
"Та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше - вже з неділі", - попередила Діденко.
Важливо, що за словами синоптика, період холоду затримається на весь наступний тиждень.
В Україні очікується похолодання зі снігом з 6 квітня (facebook.com/tala.didenko)
Перша частина березня 2025 року в Україні видалася досить теплою. Але вже починаючи з 15 березня в Україну зайшло похолодання, причому на Волині до похолодання додався сніг.
Раніше синоптики попереджали про похолодання і у квітні. Причому, синоптик Наталка Діденко попереджала, що 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки.
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