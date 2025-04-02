В Україну йде похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", - розповіла вона.

За даними синоптика, почнеться похолодання 5 квітня та зайде на захід, північ, частину центра.

"Та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше - вже з неділі", - попередила Діденко.

Важливо, що за словами синоптика, період холоду затримається на весь наступний тиждень.



В Україні очікується похолодання зі снігом з 6 квітня (facebook.com/tala.didenko)