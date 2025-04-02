В Украину идет похолодание со снегом: синоптик назвала дату

В Украину надвигается похолодание. Кроме снижения температуры ожидается и снег.
Поо это пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В воскресенье, 6 апреля, вероятен снег. Плюс сильный ветер", - рассказала она.
По данным синоптика, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра.
"Да и снег уже вероятен в субботу в западных областях, но масштабнее - уже с воскресенья", - предупредила Диденко.
Важно, что по словам синоптика, период холода задержится на всю следующую неделю.
В Украине ожидается похолодание со снегом с 6 апреля (facebook.com/tala.didenko)
Первая часть марта 2025 в Украине выдалась достаточно теплой. Но уже начина с 15 марта в Украину зашло похолодание, причем на Волыни к похолоданию добавился снег.
Ранее синоптики предупреждали о похолодании и в апреле. Причем, синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки.
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