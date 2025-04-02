В Украину идет похолодание со снегом: синоптик назвала дату

В Украину надвигается похолодание. Кроме снижения температуры ожидается и снег.

Поо это пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В воскресенье, 6 апреля, вероятен снег. Плюс сильный ветер", - рассказала она.

По данным синоптика, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра.

"Да и снег уже вероятен в субботу в западных областях, но масштабнее - уже с воскресенья", - предупредила Диденко.

Важно, что по словам синоптика, период холода задержится на всю следующую неделю.



В Украине ожидается похолодание со снегом с 6 апреля (facebook.com/tala.didenko)