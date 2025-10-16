В Україну йде похолодання, дощі та мокрий сніг: синоптик назвала дати

Погода в Україні 17 жовтня переважно буде теплою та без опадів, однак вже на вихідних українці відчують значне зниження температури, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
"Завтра, 17 жовтня, ще буде досить тепло та без опадів, хіба що на Вінниччині, Черкащині та на Волині якісь чи то дощ, чи то мряка, але не істотні", - написала Діденко.
Однак вже наступного дня погода в Україні почне погіршуватись - 18 жовтня буде відчутним вплив дощів з північного заходу Європи. Як наслідок, посилиться вітер, а на заході країни почне знижуватися температура повітря.
Як зазначає синоптик, вже 19 жовтня, у неділю, практично всю Україну охопить відчутне похолодання.
"Денна температура повітря знизиться до +4+8 градусів! Трохи тепліше ще побуде на півдні та сході України. І дощ, який також очікується протягом 19-го жовтня, при такій низькій температурі повітря, звісно, може переходити у мокрий сніг", - написала Діденко.
У Києві завтра, 17 жовтня, передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів.
В суботу, 18 жовтня, у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем.
"А ось 19-го жовтня - увага! Очікується різка зміна погоди, у Києві температура повітря знизиться до +4 градусів. Вдень! А дощ може переходити у мокрий сніг", - наголосила синоптик.
Вона також попередила українців, здоров'я яких реагує на різкі погодні зміни, що варто підготуватись до таких прогнозів.
При цьому Діденко спрогнозувала і потепління, яке має прийти в Україну орієнтовно з 22 жовтня.
Нагадаємо, на 16-17 жовтня значні заморозки прогнозували для жителів Вінницької області. Там очікувалось зниження температури до -5 градусів.
Однак синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.