В Україну вже зараз росте пасажиропотік на зимові свята, - ДПСУ

Активність громадян на державному кордоні під час новорічно-різдвяних свят уже зростає. Лише за вихідні, 13-14 грудня, через пункти пропуску пройшли понад 100 тисяч осіб.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Дійсно, активність пасажиропотоку прив'язується до святкових днів, безпосередньо до Нового року та Різдва. Раніше більше людей їхало до 7 січня, останніми роками частіше потік зростає до 25 грудня", - пояснив він.
Демченко наводить приклад останніх двох тижнів:
"Це вже те саме поступове зростання. Статистика попередніх років показує, що у святковий період, особливо у вихідні, пасажиропотік сягав понад 100 тисяч перетинів за 24 години", - додав речник.
За прогнозами прикордонників, пасажиропотік знизиться у самі святкові дні:
"Це не тому, що всі вже приїхали туди, куди планували. Просто у ці дні люди намагаються бути вдома", - уточнив Демченко.
В цілому, під час свят пасажиропотік триматиметься на рівні понад 100 тисяч перетинів на добу, але пік руху припаде на дні напередодні Різдва та Нового року.
Читайте також про те, скільки треба мати при собі грошей для в'їзду у Польщу.
Раніше ми писали про те, що на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.