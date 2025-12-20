В Украину уже сейчас растет пассажиропоток на зимние праздники, - ГПСУ

Активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Действительно, активность пассажиропотока привязывается к праздничным дням, непосредственно к Новому году и Рождеству. Раньше больше людей ехало до 7 января, в последние годы чаще поток растет до 25 декабря", - пояснил он.
Демченко приводит пример последних двух недель:
"Это уже тот самый постепенный рост. Статистика предыдущих лет показывает, что в праздничный период, особенно в выходные, пассажиропоток достигал более 100 тысяч пересечений за 24 часа", - добавил спикер.
По прогнозам пограничников, пассажиропоток снизится в самые праздничные дни:
"Это не потому, что все уже приехали туда, куда планировали. Просто в эти дни люди стараются быть дома", - уточнил Демченко.
В целом, во время праздников пассажиропоток будет держаться на уровне более 100 тысяч пересечений в сутки, но пик движения придется на дни накануне Рождества и Нового года.
Ранее мы писали о том, что на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.