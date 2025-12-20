RU

В Украину уже сейчас растет пассажиропоток на зимние праздники, - ГПСУ

Что будет с пассажиропотоком на границе на праздники (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

Активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Пересечение границы перед праздниками

"Действительно, активность пассажиропотока привязывается к праздничным дням, непосредственно к Новому году и Рождеству. Раньше больше людей ехало до 7 января, в последние годы чаще поток растет до 25 декабря", - пояснил он.

Статистика последних дней

Демченко приводит пример последних двух недель:

  • в будни границы пересекало около 75 тысяч граждан в сутки в обоих направлениях;
  • в выходные - около 85 тысяч;
  • прошлые выходные показали более 100 тысяч пересечений границы в сутки.

"Это уже тот самый постепенный рост. Статистика предыдущих лет показывает, что в праздничный период, особенно в выходные, пассажиропоток достигал более 100 тысяч пересечений за 24 часа", - добавил спикер.

Когда ожидается спад движения

По прогнозам пограничников, пассажиропоток снизится в самые праздничные дни:

  • 25 декабря - резкое падение движения;
  • 1 января - также существенное снижение;
  • 24 декабря и 31 декабря поток будет высоким, а на следующий день резко уменьшится.

"Это не потому, что все уже приехали туда, куда планировали. Просто в эти дни люди стараются быть дома", - уточнил Демченко.

Общий прогноз

В целом, во время праздников пассажиропоток будет держаться на уровне более 100 тысяч пересечений в сутки, но пик движения придется на дни накануне Рождества и Нового года.

Читайте также о том, сколько надо иметь при себе денег для въезда в Польшу.

Ранее мы писали о том, что на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.

