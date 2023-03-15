Україну вже вдруге за день охопила масштабна повітряна тривога

У середу, 15 березня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сигнал небезпеки охопив всю країну вже вдруге за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
О 13:18 по Україні пішли відбої повітряної тривоги.
Масштабну повітряну тривогу оголосили у всіх областях України починаючи з 12:59.
Моніторингові канали повідомляють, що можливою причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31.
Зазначимо, що зранку в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Вона почалася близько 09:45 та тривала 1 годину 40 хвилин.
Під час тривоги росіяни обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждав інтернат та житловий будинок.
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