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Україну вже вдруге за день охопила масштабна повітряна тривога

Фото: Україну вже вдруге за день охопила масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 15 березня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сигнал небезпеки охопив всю країну вже вдруге за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

О 13:18 по Україні пішли відбої повітряної тривоги.

Масштабну повітряну тривогу оголосили у всіх областях України починаючи з 12:59.

Моніторингові канали повідомляють, що можливою причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31.

Зазначимо, що зранку в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Вона почалася близько 09:45 та тривала 1 годину 40 хвилин.

Під час тривоги росіяни обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждав інтернат та житловий будинок.

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