Україною поширюється повітряна тривога. У Білорусі злетів винищувач
У середу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли в небо російський винищувач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 09:34.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача у Білорусі.
"9:40. Аеродром Мачуліщі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 14 березня в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу.
У Повітряних силах пояснили, що масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії та польотами винищувача МіГ-31К.
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