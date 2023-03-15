Україною поширюється повітряна тривога. У Білорусі злетів винищувач

У середу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли в небо російський винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 09:34.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 14 березня в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу.

У Повітряних силах пояснили, що масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії та польотами винищувача МіГ-31К.

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