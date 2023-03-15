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Украину уже второй раз за день охватила масштабная воздушная тревога

Фото: Украина уже второй раз за день охватила масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 15 марта, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сигнал опасности охватил всю страну уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В 13:18 по Украине пошли отбои воздушной тревоги.

Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, начиная с 12:59.

Мониторинговые каналы сообщают, что возможной причиной тревоги является взлет российского истребителя МиГ-31.

Отметим, что с утра в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Она началась около 09:45 и продолжалась 1 час 40 минут.

Во время тревоги россияне обстреляли Харьков. В результате атаки пострадал интернат и жилой дом.

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Война России против Украинывоздушная тревога