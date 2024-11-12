На Україну впливатимуть антициклони Azzedine і Zayyan. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 12 листопада, на Україну впливатимуть антициклони Azzedine та Zayyan. Тому опадів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду", - розповіла вона.
Хіба, за словами синоптика, 12 листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди.
"Температура повітря протягом дня вівторка очікується +3..+8 градусів тепла, на півдні місцями до +10 градусів", - зазначила Діденко.
У Києві у вівторок буде без опадів, вночі +1....+4, вдень +3....+5 градусів. 13-14 листопада в Україні "побродять" опади - дощ та мокрий сніг.
Поточний робочий тиждень в Україні буде не без снігу та дощу. Зокрема, до кінця робочого тижня засніже у всій Україні.
Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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