На Украину будут влиять антициклоны Azzedine и Zayyan. Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня, 12 ноября, на Украину будут влиять антициклоны Azzedine и Zayyan. Поэтому осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду", - рассказала она.
Разве, по словам синоптика, 12 ноября туманы будут добавлять немного типичной осенней погоды.
"Температура воздуха в течение дня вторника ожидается +3...8 градусов тепла, на юге местами до +10 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве во вторник будет без осадков, ночью +1...+4, днем +3...+5 градусов 13-14 ноября в Украине "побродят" осадки - дождь и мокрый снег.
Текущая рабочая неделя в Украине буде не без снега и дождя. В частности, к концу рабочей недели заснежит по всей Украине.
Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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