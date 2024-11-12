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На Украину будут влиять антициклоны Azzedine и Zayyan. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: на Украину будут влиять антициклоны Azzedine и Zayyan 12 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 ноября, на Украину будут влиять антициклоны Azzedine и Zayyan. Поэтому осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду", - рассказала она.

Разве, по словам синоптика, 12 ноября туманы будут добавлять немного типичной осенней погоды.

"Температура воздуха в течение дня вторника ожидается +3...8 градусов тепла, на юге местами до +10 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве во вторник будет без осадков, ночью +1...+4, днем ​​+3...+5 градусов 13-14 ноября в Украине "побродят" осадки - дождь и мокрый снег.

Погода в Украине

Текущая рабочая неделя в Украине буде не без снега и дождя. В частности, к концу рабочей недели заснежит по всей Украине.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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