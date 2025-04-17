Україну вночі атакували ракети та більше 70 дронів: як ППО відбила атаку

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни Росія щоденно здійснює обстріли території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет великої дальності та авіабомб до артилерії та ударних безпілотників.

Особливо часто противник використовує дрони типу "Shahed", які запускає щоночі по різних регіонах країни, намагаючись завдати шкоди критичній інфраструктурі, енергетичним об'єктам та цивільному населенню.

Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.

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