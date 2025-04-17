Украину ночью атаковали ракеты и более 70 дронов: как ПВО отразила атаку

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия ежедневно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет большой дальности и авиабомб до артиллерии и ударных беспилотников.

Особенно часто противник использует дроны типа "Shahed", которые запускает каждую ночь по разным регионам страны, пытаясь нанести ущерб критической инфраструктуре, энергетическим объектам и гражданскому населению.

Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БаЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.

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