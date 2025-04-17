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Украину ночью атаковали ракеты и более 70 дронов: как ПВО отразила атаку

Фото: Украину ночью атаковали ракеты и более 70 дронов (t.me/kpszsu)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 апреля российские террористы запустили против Украины беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и ракеты различных типов. Дроны атаковали с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области Российской Федерации (РФ);
  • три зенитные управляемые ракеты С-300/400 с временно оккупированных территорий Луганской области;
  • 75 дронов типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Курск и Миллерово, а также временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы.

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 25 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и центре страны. Также 30 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате обстрела пострадали:

  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Днепропетровская области.

 

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия ежедневно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет большой дальности и авиабомб до артиллерии и ударных беспилотников.

Особенно часто противник использует дроны типа "Shahed", которые запускает каждую ночь по разным регионам страны, пытаясь нанести ущерб критической инфраструктуре, энергетическим объектам и гражданскому населению.

Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БаЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.

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