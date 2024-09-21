Україну вночі атакували ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Удар по Кривому Рогу

В ніч на 21 вересня росіяни атакували приватний житловий сектор міста Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинуло три людини, серед них дві жінки та 12-річний підліток. Ще троє людей отримали поранення.

Крім того, окупанти завдали удару по Дніпру. Через атаку ворога було зруйновано будівлю освітнього центру. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Рятувальники показали наслідки ударів по Дніпру та Кривому Рогу.

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