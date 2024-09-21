RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину ночью атаковали ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Фото: Украину в ночь на 21 сентября атаковали ракетами и "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине девять ракет и 16 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 25 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области, а также пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, враг выпустил 16 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных дронов. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

 

Удар по Кривому Рогу

В ночь на 21 сентября россияне атаковали частный жилой сектор города Кривой Рог. В результате атаки погибли три человека, среди них две женщины и 12-летний подросток. Еще три человека получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Днепру. Из-за атаки врага было разрушено здание образовательного центра. По предварительным данным, один человек пострадал.

Спасатели показали последствия ударов по Днепру и Кривому Рогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов