Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Часто під удар потрапляють цивільні об'єкти, що створює додаткову загрозу.

Для атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. До нічних обстрілів росіяни вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну понад сотнею дронів.

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