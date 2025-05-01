Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Часто под удар попадают гражданские объекты, что создает дополнительную угрозу.

Для атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным обстрелам россияне прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 30 апреля российская армия атаковала Украину более сотней дронов.

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