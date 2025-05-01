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Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 1 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Всего удалось сбить 74 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Во время атаки враг запустил:

  • 5 баллистических ракет типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;
  • 170 ударных БпЛА и дронов-имитаторов из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за атак пострадали:

  • Одесская;
  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Донецкая;
  • Киевская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Часто под удар попадают гражданские объекты, что создает дополнительную угрозу.

Для атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным обстрелам россияне прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 30 апреля российская армия атаковала Украину более сотней дронов.

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