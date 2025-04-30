Під ударом Харків і Дніпро: Росія випустила за ніч понад сотню дронів

Російська армія в ніч на 30 квітня атакувала Україну понад сотнею дронів. Головним напрямком удару ворога були Харків та Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випустили по Україні 108 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Пуски були з Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії та з Чауди у Криму.

Окупанти зосередили удару на Дніпрі та Харкові. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 30 квітня сили ППО знищили 50 ворожих дронів. Ще 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще два дрони залишаються у повітрі, бойова робота триває.

Варто додати, що ворожі дрони сьогодні зранку долетіли до західних областей України. У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькі та Тернопільській областях оголошували повітряну тривогу.

