Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений: как отработала ПВО

В ночь на 1 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Всего удалось сбить 74 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

К отражению атаки были привлечены:

Во время атаки враг запустил:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Часто под удар попадают гражданские объекты, что создает дополнительную угрозу.

Для атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным обстрелам россияне прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 30 апреля российская армия атаковала Украину более сотней дронов.

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