Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений: как отработала ПВО
В ночь на 1 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Всего удалось сбить 74 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.
Во время атаки враг запустил:
- 5 баллистических ракет типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;
- 170 ударных БпЛА и дронов-имитаторов из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Из-за атак пострадали:
- Одесская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Донецкая;
- Киевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Часто под удар попадают гражданские объекты, что создает дополнительную угрозу.
Для атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным обстрелам россияне прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 30 апреля российская армия атаковала Украину более сотней дронов.
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