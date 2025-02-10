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Україну вночі атакували десятки дронів РФ: скільки збили сили ППО

Ілюстративне фото: Україну 10 лютого атакували десятки дронів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 10 лютого Російська Федерація застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 10 лютого 2025 року, з 21:00 9 лютого, противник атакував 83-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Шаталово;
  • Брянськ;
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Також 22 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, попередньо - без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області.

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 9 лютого у низці областей через загрозу ударів "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Під час чергової дронової атаки було влучення у Сумах по стоянці в житловому мікрорайоні. Там сталась масштабна пожежа, а також були пошкоджені кілька житлових будівель.

Також районі міста Київ було чути кілька вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у бік столиці.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів