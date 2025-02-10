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Украину ночью атаковали десятки дронов РФ: сколько сбили силы ПВО

Иллюстративное фото: Украину 10 февраля атаковали десятки дронов РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 10 февраля Российская Федерация применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 10 февраля 2025 года, с 21:00 9 февраля, противник атаковал 83 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Шаталово;
  • Брянск;
  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 22 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны, предварительно - без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 9 февраля в ряде областей из-за угрозы ударов "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.

Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.

Также районе города Киев было слышно несколько взрывов. Перед тем фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону столицы.

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