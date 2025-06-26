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Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях

Ілюстративне фото: Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат (БпЛА). Влучання зафіксовано у семи локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Ворог запускав безпілотники з чотирьох напрямків: 

  • російських міст Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ; 
  • тимчасово окупованого Криму. 

Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. До відбиття атаки залучались: 

  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 8 ранку підтверджено знешкодження 24 БпЛА на сході, півдні й півночі країни. Серед них: 

  • 8 були збиті вогневими засобами ураження; 
  • 16 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ. 

Влучання дронів зафіксовані у 7 локаціях

Обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють українську територію. Під удар ворожих ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) й БпЛА також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 25 червня росіяни запустили 71 безпілотник із чотирьох напрямків.

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