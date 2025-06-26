Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях

Обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють українську територію. Під удар ворожих ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) й БпЛА також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 25 червня росіяни запустили 71 безпілотник із чотирьох напрямків.

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