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Украину ночью атаковали более 40 дронов, попадания в 7 локациях

Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали более 40 дронов, попадания в 7 локациях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат (БпЛА). Попадания зафиксированы в семи локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Враг запускал беспилотники с четырех направлений:

  • российских городов Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено обезвреживание 24 БпЛА на востоке, юге и севере страны. Среди них:

  • 8 были сбиты огневыми средствами поражения;
  • 16 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

Попадания дронов зафиксированы в 7 локациях.

 

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают украинскую территорию. Под удар вражеских ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (УАБов) и БпЛА также попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 25 июня россияне запустили 71 беспилотник с четырех направлений.

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