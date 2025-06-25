Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 червня російські терористи запустили 71 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час повітряної атаки зафіксовані влучання ударних БпЛА у шести локаціях у Одеській, Сумській та Харківській областях.

Станом на 9 ранку підтверджено знешкодження 52 дронів на сході, півдні та півночі країни. Серед них:

До відбиття повітряної атаки були залучені:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:

ракети різних типів;

артилерію;

керовані авіаційні бомби (КАБи);

безпілотники.

До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.