Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО
У ніч на 25 червня російські терористи запустили 71 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із чотирьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Безпілотники запускались із напрямків:
- російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарська;
- тимчасово окупованого кримського Чауда.
До відбиття повітряної атаки були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено знешкодження 52 дронів на сході, півдні та півночі країни. Серед них:
- 32 - збиті вогневими засобами ураження;
- 20 - локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
Під час повітряної атаки зафіксовані влучання ударних БпЛА у шести локаціях у Одеській, Сумській та Харківській областях.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:
- ракети різних типів;
- артилерію;
- керовані авіаційні бомби (КАБи);
- безпілотники.
До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 безпілотників.
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