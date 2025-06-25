ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Середа 25 червня 2025 09:23
UA EN RU
Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 червня російські терористи запустили 71 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники запускались із напрямків:

  • російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарська;
  • тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено знешкодження 52 дронів на сході, півдні та півночі країни. Серед них:

  • 32 - збиті вогневими засобами ураження;
  • 20 - локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Під час повітряної атаки зафіксовані влучання ударних БпЛА у шести локаціях у Одеській, Сумській та Харківській областях.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:

  • ракети різних типів;
  • артилерію;
  • керовані авіаційні бомби (КАБи);
  • безпілотники.

До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО
Новини
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України