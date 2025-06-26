Украину ночью атаковали более 40 дронов, попадания в 7 локациях

В ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат (БпЛА). Попадания зафиксированы в семи локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

По состоянию на 8 утра подтверждено обезвреживание 24 БпЛА на востоке, юге и севере страны. Среди них:

Основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. К отражению атаки привлекались:

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают украинскую территорию. Под удар вражеских ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (УАБов) и БпЛА также попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 25 июня россияне запустили 71 беспилотник с четырех направлений.

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