Україну вночі атакували 150 безпілотників: які результати показала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до повітряних атак проти України. Часто засоби повітряного нападу націлені проти цивільної інфраструктури, що створює додаткову загрозу.

Для обстрілі ворог застосовує ракети різних типів, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. До нічних запусків безпілотників росіяни вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М".

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