Украину ночью атаковали 150 беспилотников: какие результаты показала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к воздушным атакам против Украины. Часто средства воздушного нападения нацелены против гражданской инфраструктуры, что создает дополнительную угрозу.

Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным запускам беспилотников россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".

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