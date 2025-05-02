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Украину ночью атаковали 150 беспилотников: какие результаты показала ПВО

Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали 150 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 2 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 150-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). К отражению привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг запускал ударные дроны и беспилотники-имитаторы из районов:

  • российских городов Брянск и Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного Чауда.

К отражению атаки привлекалась:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 64 дронов на востоке, юге и в центре страны. Также 62 беспилотника были локационно потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

  • Донецкая и Днепропетровская области;
  • Запорожье.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к воздушным атакам против Украины. Часто средства воздушного нападения нацелены против гражданской инфраструктуры, что создает дополнительную угрозу.

Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным запускам беспилотников россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".

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