В Україну з візитом прибув сенатор-демократ США Кейн

Сьогодні сенатор-демократ США Тім Кейн приїхав в Україну. Він прибув до Києва.

У своїх попередніх заявах Кейн наголошував, що безпека Європи є критично важливою для національних інтересів США.

Нагадаємо, Тім Кейн є сенатором від штату Вірджинія з 2013 року. Він входить до Комітету з міжнародних відносин Сенату США та є одним із провідних голосів у питаннях зовнішньої політики.

Посольство США в Україні повідомили, що у понеділок, 14 квітня, до Києва з візитом прибув сенатор-демократ США Тім Кейн.

Допомога США Україні

Нагадаємо, за часів попереднього президента США Джо Байдена Україна отримувала потужну військову підтримку від Америки.

Сенатор Тім Кейн, який є членом Комітету Сенату з міжнародних відносин, попереджав у 2024 році, що схвалений Сенатом на той час пакет, швидше за все, міг зіткнутися з серйозною перешкодою у Палаті представників, де все більше республіканців виступали проти додаткової допомоги Україні.

Однак ситуація з підтримкою США змінилася після того, як президентом країни став Дональд Трамп. Нагадаємо, на початку березня Трамп вирішив поставити "на паузу" надання Україні американської допомоги. Йдеться про допомогу, яку розпорядився виділити ще його попередник Джо Байден.

З боку Сполучених Штатів зменшилась. І основна допомога йде від партнерів у Європі.

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