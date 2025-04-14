В Украину с визитом прибыл сенатор-демократ США Кейн

Сегодня сенатор-демократ США Тим Кейн приехал в Украину. Он прибыл в Киев.

В своих предыдущих заявлениях Кейн подчеркивал, что безопасность Европы является критически важной для национальных интересов США.

Он неоднократно выражал поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, Тим Кейн является сенатором от штата Вирджиния с 2013 года. Он входит в Комитет по международным отношениям Сената США и является одним из ведущих голосов в вопросах внешней политики.

Посольство США в Украине сообщили, что в понедельник, 14 апреля, в Киев с визитом прибыл сенатор-демократ США Тим Кейн.

Помощь США Украине

Напомним, во времена предыдущего президента США Джо Байдена Украина получала мощную военную поддержку от Америки.

Сенатор Тим Кейн, который является членом Комитета Сената по международным отношениям, предупреждал в 2024 году, что одобренный Сенатом в то время пакет, скорее всего, мог столкнуться с серьезным препятствием в Палате представителей, где все больше республиканцев выступали против дополнительной помощи Украине.

Однако ситуация с поддержкой США изменилась после того, как президентом страны стал Дональд Трамп. Напомним, в начале марта Трамп решил поставить "на паузу" предоставление Украине американской помощи. Речь идет о помощи, которую распорядился выделить еще его предшественник Джо Байден.

Со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от партнеров в Европе.

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