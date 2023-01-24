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В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Фото: Саулі Нііністьо, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!", - сказано у повідомленні голови української держави.

Нііністьо вже встиг зустрітися із Зеленським у Києві та провести переговори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро.

Також ми писали, що уряд Фінляндії заморозив російські активи на суму 187 млн. євро.

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