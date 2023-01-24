В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!", - сказано у повідомленні голови української держави.

Нііністьо вже встиг зустрітися із Зеленським у Києві та провести переговори.