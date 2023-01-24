В Украину с визитом прибыл президент Финляндии

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!", - сказано в сообщении главы украинского государства.

Ниинисте уже успел встретиться с Зеленским в Киеве и провести переговоры.