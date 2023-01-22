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Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів

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Неділя 22 січня 2023 07:47
Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів Фото: Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро (понад 200 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Справами конфіскації та управління замороженими активами росіян у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність", - пояснила начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

У Фінляндії найвідомішим російським олігархом із списку санкцій ЄС є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.

Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

Також повідомлялося, що Міноборони Фінляндії оголосило про виділення 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Відомо, що країна направить в Україну важку артилерію та боєприпаси.

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