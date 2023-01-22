Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів

Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро (понад 200 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У Фінляндії найвідомішим російським олігархом із списку санкцій ЄС є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність", - пояснила начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Справами конфіскації та управління замороженими активами росіян у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів.

Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

Також повідомлялося, що Міноборони Фінляндії оголосило про виділення 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Відомо, що країна направить в Україну важку артилерію та боєприпаси.

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