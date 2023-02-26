UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії

Фото: В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 лютого, в Україну з робочим візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"Був радий сьогодні знов вітати в Києві свого друга і колегу міністра оборони Естонії Ханно Певкура.Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва", - написав він.

Резніков додав, що допомога Естонії України перевищила 1% ВВП країни.

"Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів - це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія", - заявив міністр.

Фото: В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)

Раніше повідомлялося, що Естонія закликає ЄС обмежити ціни на російський скраплений природний газ.

Крім того, в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВізит в УкраїнуВійна Росії проти України