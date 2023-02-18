Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ

Естонія має намір замовити значну кількість баражуючих боєприпасів, які будуть виготовлені та поставлені у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Естонії, яку приводить Reuters.

Члени НАТО і Європейського союзу заявили, що Росія все ще має сили для воєнного тиску на Балтійський регіон, де ризик безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі зріс.

"Очікується, що купівля неназваної кількості, яка стане однією з найбільших в історії Естонії, буде завершена цього кварталу", - йдеться у матеріалі.

В Міноборони Естонії заявили, що це має значно посилити вогневу здатність армії із закритих позицій внаслідок російської агресії.