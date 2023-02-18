ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 17:26
Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ Фото: Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія має намір замовити значну кількість баражуючих боєприпасів, які будуть виготовлені та поставлені у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Естонії, яку приводить Reuters.

Члени НАТО і Європейського союзу заявили, що Росія все ще має сили для воєнного тиску на Балтійський регіон, де ризик безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі зріс.

"Очікується, що купівля неназваної кількості, яка стане однією з найбільших в історії Естонії, буде завершена цього кварталу", - йдеться у матеріалі.

В Міноборони Естонії заявили, що це має значно посилити вогневу здатність армії із закритих позицій внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що країни Європейського союзу мають інвестувати близько 4 мільярдів євро у спільні закупівлі одного мільйона 155-мм снарядів для України.

Сполучені Штати Америки готові забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії, якщо це буде потрібно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде