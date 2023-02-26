RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии

Фото: В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 26 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал он.

Резников добавил, что помощь Эстонии Украины превысила 1% ВВП страны.

"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - заявил министр.

Фото: В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)

Ранее сообщалось, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.

Кроме того, в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВизит в УкраинуВойна России против Украины